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أزمة هيفاء وهبي في مصر... اليكم آخر المستجدات!

16
AUGUST
2024
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بعد شد وجذب انتهت أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وتم إلغاء قرار إيقافها عن الغناء في مصر.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا أعلن فيه الصلح بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم حفلات، بعد أن أخلت باتفاق بينهما لإقامة حفل بالساحل الشمالي.

 

كما قالت النقابة في بيان، انتهى النزاع القائم بين الفنانة ومنظم الحفلات ياسر الحريري، حيث حضر الطرفان أمام الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين، وأقرا بالتصالح والتراضي الودي ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى.

وأضاف البيان أنه بناء على ذلك تقرر إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشؤون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانة هيفاء وهبي، ولهما كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل.

وكانت أزمة فنية قد وقعت فيها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تسببت في وقف التصاريح الخاصة بها، وإحالتها للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين المصرية.

و أعلنت النقابة عن ورود خطاب إليها من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، يطالبه فيه بتفعيل التعاون بين النقابتين فيما يخص أزمة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

وكانت الفنانة قد تعاقدت مع شركة إنتاج سينمائية وحصلت على عربون التعاقد، لكنها لم تلتزم بما جاء في قرار لجنة التحقيق الخاصة بنقابة الممثلين، وهو ما تسبب في إيقافها عن العمل وحرمانها من التصاريح.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، بعد فحص الشكوى والتأكد من صحة ما ورد فيها، إيقاف التصاريح الخاصة بالمطربة لحين مثولها أمام جهات التحقيق في النقابة.

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