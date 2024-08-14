شاب سعودي دخل موسوعة "غينيس" بعد ربطه 444 جهاز ألعاب الكترونية بشاشة واحدة

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دخل الشاب السعودي إبراهيم الناصر موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية محققا إنجازا تاريخيا في عالم الألعاب الإلكترونية.

وربط إبراهيم الناصر حوالي 444 جهاز ألعاب مختلف بشاشة تلفزيون واحدة بالاستعانة بمحول خارجي تمكن من خلاله في جعل منصات "نينتندو" القديمة والجديدة و"سيغا" و"أتاري" و"إكس بوكس 360" وأجهزة بلايستيشن وعشرات الأجهزة الأخرى لكي تعمل في شاشة واحدة دون الحاجة إلى شاشات عديدة أو تعقيدات أخرى.



ونشرت منصة "غينيس" مقطع فيديو وثق ما أنجزه الشاب السعودي الذي استعرض مجموعته الشخصية وطريقة تشغيله للأجهزة المختلفة.