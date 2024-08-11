ممثل لبناني في ذمة اللّه!

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توفي الممثل والكاتب اللبناني سمير شمص اليوم عن عمر الـ 81 عاماً، مما شكل صدمة وحزنًا لمحبيه وجمهوره.



ونعى نقيب الممثلين نعمة بدوي الراحل شمص عبر حسابه الرسمي في فايسبوك، قائلاً: "سمير شمص نجم النجوم في ذمة الله. ترك بصمة فنية وحضور متميز محلياً و عربياً على صعيد المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون منذ أكثر من ستين سنة متألقاً. كان قيمة مضافة لأي عمل شارك فيه".



وتابع: "نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان تنعى إليكم النجم سمير شمص الذي أثرى الحركة الفنية والدراما العربية بالعديد من الأعمال القيمة. وتتقدم من عائلته الكريمة ومن اصدقائه ومحبيه بأحر التعازي. وإنا لله وإنا إليه راجعون".