living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مهرجانات اهمج افتتحت برنامجها السياحي باحتفال للفنان جورج وسوف

10
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افتتحت مهرجانات اهمج السياحية، برنامجها السياحي لهذا العام باحتفال فني احياه سلطان الطرب جورج وسوف وفرقته الموسيقية، حضره اكثر من عشرة آلاف شخص من كافة المناطق "قصدوا طبيب جراح فطيّب مزاجهم ولسه الدنيا بخير "وبمشاركة عدد كبير من المغتربين من ابناء البلدة، وحضور النائب سيمون ابي رميا، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، رؤساء بلديات ومخاتير، نقيب مستوردي المشروبات الروحية ميشال ابي رميا ، شخصيات سياسية، حزبية، اجتماعية وحشد من متذوقي الفن الاصيل.

ابي سمعان

بعد النشيد الوطني افتتاحا وكلمة للزميل رواد ضاهر، ألقى رئيس البلدية نزيه ابي سمعان كلمة رحب فيها بالحاضرين وقال: "بينما نستقبلكم اليوم بفرح وسرور تبقى هناك غصّة في قلوبنا ودمعة في عيوننا طالبين الرحمة لكل الشهداء الذين دافعوا عن وطننا ونتمنى أن يحل السلام في الجنوب وفي كل لبنان، كما نفتقد خادم رعيتنا السابق الخوري طانيوس أبي رميا الذي أمضى أربعة وثلاثين عاماً في خدمة رعيّته بمحبّة و تواضع متخطّياً آلامه وأوجاعه ، ونفتقد حضور زميلنا في المجلس البلدي الشّيخ إسكندر الخوري الذي كان من أوائل المنظمّين و العاملين على نجاح المهرجان وهو الذي وضع هذه الأرض التي يملكها بتصرّف لجنة المهرجان فتحيّة منّا لروحهما الطاهرة".

واضاف: "رح نضلّ نسهر ، وكان قرارنا مجابهة التحدّيات وإكمال الطريق، وما وجودكم الليلة بيننا وهذا الحضور الكبير خير دليل على صحّة الخيار".

وتوجه بالشكر لجميع أبناء بلدتي إهمج ومؤسساتها وجمعياتها وإلى أفراد فريق العمل،قائلا: "فقد عملتم بجهدٍ وتفانٍ، ومجهودكم يستحق التقدير والشّكر، دعونا نكمل معاً ما بدأناه كفريق واحد، ونتعهد ببذل كل ما نستطيع من جهود كل من موقعه لإنجاح مشاريعنا، فبالتعاون والإدارة والعمل الدؤوب والعزيمة الفولاذية، نستطيع تحقيق ما نصبو اليه من نمو وازدهار لبلدتنا الحبيبة وشكر خاص لجمعية إنماء إهمج التي تعاونت معنا طيلة عشر سنوات في إحياء المهرجان. وشكر من القلب لكل من حضر وشارك وعمل من جمهور حبيب وشركات راعية ووسائل إعلام وقوى أمنيّة والصليب الاحمر اللبناني والدّفاع المدني واتّحاد بلديّات جبيل والبلديّات التي ساهمت في الحملة الإعلانيّة".

وختم: "نتمنّى أن نقضي واياكم أحلى السّهرات وأن ينعم بلدنا بالأمن والسّلام".

اشارة الى ان ليالي المهرجان تستمر الليلة مع الفنان ناصيف زيتون وفريق ايام الليرة وغدا مع الفنان ملحم زين.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   