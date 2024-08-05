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بعد الهجوم الشرس عليها.. باميلا الكيك تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين

5
AUGUST
2024
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بعد انتشار فيديو لها أطلت فيه وهي تقود السيارة وتقوم بحركات غريبة داعية الجميع لعدم التوجه إليها بسؤال “كيفك” ما عرضها لانتقادات واسعة، نشرت الممثلة باميلا الكيك فيديو عبر حسابها على انستغرام ردت فيه على من هاجموها.

وقالت باميلا: “إلى كل الأشخاص المهتمين بمعرفة ما إذا كان كلامي عبارة عن خزعبلات أو سكوب، الأشخاص الذين يعرفون مدرسة الحياة جيداً يعلمون حقيقة ما أقوله”.

وتابعت: “أنا لا أحب الشهرة، ولا أحب أن أكون مشهورة وبحال رغبت بذلك فسأقوم بنشر محتوى يجعلكم تشعرون بالملل مني”.

لمشاهدة الفيديو: https://www.instagram.com/pamelaelkik/?utm_source=ig_embed&ig_rid=076b58d7-efba-419c-a463-ff891453c325

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