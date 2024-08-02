"نادي حبوب" اختتم مهرجانه لصيف ٢٠٢٤ بحفل فني صاخب

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إختتم "نادي حبوب" مهرجانه لصيف ٢٠٢٤ بحفل فني صاخب أحياه الفنان "هادي خليل" مع فرقة "هياكل بعلبك" الذين ألهبوا الأجواء وسط تفاعل كبير من الجمهور فكان الحفل ختاماً مثالياً لفعاليات المهرجان الذي إمتد على مدى ٦ أيام.

بداية الحفل كانت مع كلمة لممثل سيادة المطران ميشال عون ومنسّق لجنة الحوار في بلاد جبيل الأب فادي الخوري الذي تطرق الى اللحظة التاريخيّة من إعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباوياً كما شدّد على أهمية الرياضية في تنشئة الأجيال منوّهاً بالدور الكبير الذي يقوم به الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة وعلى رأسه رئيس الإتحاد وليد القاصوف، كما كانت كلمة لرئيس النادي ربيع الخوري الذي رحّب بالحضور وهنأ الفريق الرياضي بطل لبنان للدرجة الثانية فرداً فرداً وشكرجميع الداعمين والمساهمين وعلى رأسهم XXL ENERGY و BETARABIA وفي الختام منح درعاً تقديرياً للمحامي فراس ابي يونس عضو الهيئة العامة للنادي تقديراً لدعمه الدائم للنادي وللفريق الرياضي خاصةً الذي بدوره عبّر عن محبته لحبوب وللنادي وعن تأثره بهذا التكريم.

حضر الحفل سيادة المطران ميشال عون ممثلاً بمنسّق لجنة الحوار في بلاد جبيل الأب فادي الخوري، رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف وعقيلته، معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ جورج كلّاس ممثلاً بمستشاريه ابراهيم الشويري والدكتور رجا لبكي، أعضاء الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة ناجي باسيل عساف مهنا والمختار جورج حبيب، رئيس إتحاد الطائرة السابق وصاحب شركة XXL ENERGY الأستاذ ميشال ابي رميا بالإضافة لحشد من المخاتير والهيئات السياسية و فعاليات المنطقة.