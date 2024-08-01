في مصر- حادث سير مروع يودي بحياة 3 منتجين مصريين!

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تعرض المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى حسام شوقى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، لحادث حادث مروري أليم على طريق مدينة الضبعة المصرية، ما أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور.

وتوجه رجال الأمن إلى مكان الحادثبهدف اكتشاف الأسباب خلفه وتقديم الإسعافات الأولية للمنتجين الثلاثة، لكن المحاولات فشلت.

ويُذكر مشاركة المنتج محمود كمال في مختلف الأعمال الناجحة للزعيم، وفي أدوار مختلفة: ففي مسلسل فرقة ناجي عطالله كان مديرا للانتاج وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام مديرا لإدارة انتاج ومسلسل مأمون وشركاة ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

كما شارك في مسلسلات عدة.

وفي كانون الأول الفائت، دخل المنتج فتحي إسماعيل عالم السينما بـ فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، ويعد هذا العمل هو الفيلم الأول من إنتاج فتحي إسماعيل ويشاركه المنتج يوسف الطاهر، ويعرض الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 4 كانون الثاني المقبل، في مصر والوطن العربي والخليج.

وحضر حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، برفقة الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، حفل الليلة السعودية المصرية، الذي أقيم بدار الأوبرا في شباط الفائت.