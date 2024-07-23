ماذا حصل مع نجمة لبنانية شهيرة فجراً؟

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تعرضت الممثلة اللبنانية رولا شامية لعملية ملاحقة وسرقة في ساعة مبكرة من فجر أول أمس ، وهي كانت في طريقها إلى منزلها الكائن في منطقة الحازمية، وعندما لاحظت أن هناك دراجتين ناريتين تلاحقناها، حاولت الإسراع بالسيارة لكن ملاحقيها حاصرانها وأجبرانها على التوقف، وتم تنفيذ عملية السرقة بسرعة، واستولى السارقان على ممتلكاتها قبل أن يفرا.

وأثارت الحادثة قلقا واسعا بين محبي شامية الذين أعربوا عن استيائهم من تكرار هذه الحوادث.

وطمأنت شامية محبيها عبر منصة "X"، كاتبةً: "وعيت اليوم الصبح ع رسايل واتصالات المحبين والأصدقاء… انا منيحة وبألف خير … وبس شوف هالمحبة منكم بنسى هموم الدني كلها … احد مبارك للجميع".