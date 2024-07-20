living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلامية شهيرة: أتلقى رسائل أسبوعيا من معجب منذ 30 سنة!

20
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت الإعلامية المصرية الشهيرة مفيدة شيحة عن موقف طريف لها مع معجب، لافتة إلى أنها شخص عاطفي وصريح للغاية.

وخلال ندوة لها بموقع "صدى البلد" الإخباري، أوضحت الإعلامية مفيدة شيحة أن لديها معجب، يبعث لها رسائل بشكل أسبوعي منذ 30 عاما، ويريد الارتباط بها.

وأشارت مفيدة شيحة إلى أنها شخص عاطفي وصريح للغاية، مضيفة: "أما تكون فيه قصة في حياتي هتلاقونى بقول".

وحول نصيحتها لتحقيق زواج ناجح، رأت "شيحة" أنه "يجب أن يعي الطرفان أنهما مختلفان، وعلى كل منهما محاولة إرضاء الطرف الآخر، إضافة إلى الحرص على أن تكون أى مشكلة تحدث سراً بينهما". 

وذكرت الإعلامية  المصرية أنها قررت منذ 25 عاما تقديم برامج المنوعات والبرامج الإجتماعية، متابعة:" لا أصلح لتقديم برامج إخبارية ولا سياسية.. تعابير وجهي هتفضحني وممكن أغلط لو بقدم مثلا برنامج إخباري".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   