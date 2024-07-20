إعلامية شهيرة: أتلقى رسائل أسبوعيا من معجب منذ 30 سنة!

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كشفت الإعلامية المصرية الشهيرة مفيدة شيحة عن موقف طريف لها مع معجب، لافتة إلى أنها شخص عاطفي وصريح للغاية.

وخلال ندوة لها بموقع "صدى البلد" الإخباري، أوضحت الإعلامية مفيدة شيحة أن لديها معجب، يبعث لها رسائل بشكل أسبوعي منذ 30 عاما، ويريد الارتباط بها.

وأشارت مفيدة شيحة إلى أنها شخص عاطفي وصريح للغاية، مضيفة: "أما تكون فيه قصة في حياتي هتلاقونى بقول".

وحول نصيحتها لتحقيق زواج ناجح، رأت "شيحة" أنه "يجب أن يعي الطرفان أنهما مختلفان، وعلى كل منهما محاولة إرضاء الطرف الآخر، إضافة إلى الحرص على أن تكون أى مشكلة تحدث سراً بينهما".

وذكرت الإعلامية المصرية أنها قررت منذ 25 عاما تقديم برامج المنوعات والبرامج الإجتماعية، متابعة:" لا أصلح لتقديم برامج إخبارية ولا سياسية.. تعابير وجهي هتفضحني وممكن أغلط لو بقدم مثلا برنامج إخباري".