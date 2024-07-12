"سطوح بيروت" تُكمل مسيرتها بالفنّ والثقافة في سبيل العطاء...

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أقامت جمعية "سطوح بيروت" مساء الثلاثاء 9 تمّوز 2024، حفلها السنويّ الأوّل في لبنان، وذلك في La Scene By Michel Fadel في بيروت.

تخلّل العشاء برنامج فنّي منوّع ضمّ ألمع نجوم الفن والغناء... وتميّزت الأجواء بروحٍ من التضامن والمودّة والفرح، حيث حضر الحفل نخبة من الأصدقاء والداعمين من لبنان المقيم والمغترب، من وزراء ونوّاب وفنّانين ورجال وسيّدات أعمال.

إلى ذلك، كرّمت رئيسة الجمعية الإعلامية داليا داغر، الفنان الشامل مروان خوري، الذي أضفى رونقًا خاصًّا على الحفل من خلال مشاركته الغنائية كمساهمة كريمة منه في دعم الجمعية.

وكانت لداغر كلمة، شكرت فيها الداعمين على لفتاتهم الإنسانية، وأطلقت عليهم تسمية "السند" الدائم، للحالات والعائلات التي ترعاها الجمعية، ذاكرةً أنّ اسماءهم جميعًا باتت مدوّنة على أوراق "شجرة الحياة" المرسومة على جدران المكاتب الجديدة للجمعية في منطقة الأشرفية، تكريمًا لعطاءاتهم في ظلّ الأوضاع التي تفتقر إلى كلّ ما هو إنساني.

وأشارت داغر إلى الدور الوازن الذي تلعبه جمعية "سطوح بيروت" في المجتمع اللبناني من خلال مواكبتها واهتمامها الدائمين بالعائلات والحالات الخاصّة التي تتطلّب الرعاية والمساعدة.

لمزيدٍ من المعلومات حول جمعيّة "سطوح بيروت"، ورؤيتها وأهدافها، بالإمكان العودة إلى الموقع الاكتروني الرسمي: www.stouhbeirut.org أو متابعة صفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.