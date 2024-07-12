living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سطوح بيروت" تُكمل مسيرتها بالفنّ والثقافة في سبيل العطاء...

12
JULY
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقامت جمعية "سطوح بيروت" مساء الثلاثاء 9 تمّوز 2024، حفلها السنويّ الأوّل في لبنان، وذلك في La Scene By Michel Fadel  في بيروت.

 تخلّل العشاء برنامج فنّي منوّع ضمّ ألمع نجوم الفن والغناء... وتميّزت الأجواء بروحٍ من التضامن والمودّة والفرح، حيث حضر الحفل نخبة من الأصدقاء والداعمين من لبنان المقيم والمغترب، من وزراء ونوّاب وفنّانين ورجال وسيّدات أعمال.

إلى ذلك، كرّمت رئيسة الجمعية الإعلامية داليا داغر، الفنان الشامل مروان خوري، الذي أضفى رونقًا خاصًّا على الحفل من خلال مشاركته الغنائية كمساهمة كريمة منه في دعم الجمعية.

وكانت لداغر كلمة، شكرت فيها الداعمين على لفتاتهم الإنسانية، وأطلقت عليهم تسمية "السند" الدائم، للحالات والعائلات التي ترعاها الجمعية، ذاكرةً أنّ اسماءهم جميعًا باتت مدوّنة على أوراق "شجرة الحياة" المرسومة على جدران المكاتب الجديدة للجمعية في منطقة الأشرفية، تكريمًا لعطاءاتهم في ظلّ الأوضاع التي تفتقر إلى كلّ ما هو إنساني.

وأشارت داغر إلى الدور الوازن الذي تلعبه جمعية "سطوح بيروت" في المجتمع اللبناني من خلال مواكبتها واهتمامها الدائمين بالعائلات والحالات الخاصّة التي تتطلّب الرعاية والمساعدة.

لمزيدٍ من المعلومات حول جمعيّة "سطوح بيروت"، ورؤيتها وأهدافها، بالإمكان العودة إلى الموقع الاكتروني الرسمي: www.stouhbeirut.org أو متابعة صفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   