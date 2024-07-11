"مستر بين" بِحالة صحية سيئة... اليكم الحقيقة!

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تتداول صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للممثل الكوميدي البريطاني روان أتكينسون الشهير بدور "مستر بين" وهو في حالة صحية متدهورة.



ويتضمن المنشور صورتين، الأولى يظهر فيها الممثل أتكينسون نحيفا وبحالة صحية سيئة، وصورة لشخصية "مستر بين".



وعلق الناشرون بالقول: "مستر بين بين الحاضر والماضي".

حظيت الصورة بتفاعل واسع على فيسبوك بالنظر للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الممثل البريطاني خصوصا بدوره الكوميدي في سلسلة "مستر بين" التي أذيعت أول مرة سنة 1990.



ويبلغ أتكينسون 69 عاما، وأمضى حوالي 44 سنة في مسيرته الفنية كممثل وكاتب سيناريو.



إلا أن الصورة المتداولة للادعاء بأنه يعاني من مضاعفات صحية، مركبة ومفبركة.



فالبحث عنها على محركات البحث يرشد إلى النسخة الأصلية للصورة حيث يظهر شخص آخر.



ويبدو أن الناشرين عمدوا إلى تعديلها باستبدال وجه الشخص الحقيقي بوجه أتكينسون للإيحاء زورا بأنه يعاني صحيا.



ونشرت الصورة سنة 2020 ضمن مقالات عدة نشرتها مواقع محلية في بريطانيا.



وجاء في التفاصيل أنها تظهر مسنا أصيب بأمراض مزمنة عدة وتوفي بعد عدم قدرته على تحمل نفقات علاجاته الضرورية بسبب رفض نظام الخدمة الصحية الوطنية في إنكلترا استفادته من الرعاية الصحية المجانية.



وفي السابع من الشهر الحالي، ظهر أتكينسون في حوار مصور نشرته سكاي سبورت على حسابها في منصة إكس خلال سباق الفورمولا 1 وبدا بصحة جيدة بخلاف ما ظهر في الصورة المركبة.