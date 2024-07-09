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ليلى عبد اللطيف تثير جدلا كبيرا عقب توقعها وفاة لاعب رياضي شهير..!

9
JULY
2024
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مجددا، أثارت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلا كبيرا بعد توقعها وفاة لاعب كرة قدم شهير عقب تعرضه لأزمة، حيث تساءل البعض عما إذا تحققت نبوءتها بوفاة اللاعب المصري أحمد رفعت.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لليلى عبد اللطيف وهي تتوقع: "لاعب رياضي شهير يتعرض لأزمة صحية طارئة تؤدي إلى وفاته، وترافقه أحداث مثيرة وحالة كبيرة من البلبلة على أرض الملعب".

ولدى سؤال مقدم البرنامج عما إذا كانت الوفاة على أرض الملعب، أجابت "عبد اللطيف": "لا أعرف".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل هذا المقطع بشكل كبير بعد رحيل لاعب نادي "موردن سبورت" أحمد رفعت الذي وافته المنية اليوم السبت، عن عمر يناهز 31.

ورأى بعض النشطاء أن هذا التوقع ليس حدسا ولا نبوءة، بل إنه مجرد تحليلات للأحداث التي تجري بشكل طبيعي في العالم، حيث قال أحدهم: "لا بتعرف ولا حدس ! قصص بتصير كل سنة وفي حدا بزبطلا ياهن"، وأضاف آخر: "هي الأحداث عطول بتصير لاعبي كرة القدم..كتير بيتعرضوا لهيك أحداث واذا مش مشهور ماحدا بيسمع فيه".

في حين تساءلت مجلة "الجرس" الفنية: " ليلى عبد اللطيف كيف بتعرف؟ حدسها؟" واعتبر البعذ أن الأمر "غير طبيعي".

وتعرض رفعت لوعكة صحية صباح السبت، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك.

يذكر أن رفعت لعب خلال مسيرته لأندية عدة أبرزها إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب مصر.

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