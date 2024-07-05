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بالفيديو- "أنا محرومة من ولادي... عم تفهمي شو يعني؟": نادين الراسي تنقذ طفلا من العنف المنزلي!

5
JULY
2024
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شاركت الممثلة نادين الراسي مقطع فيديو عبر حسابها على منصة انستغرام حيث وثقت اقتحامها أحد المنازل عندما كانت تعنّف إحدى الأمهات طفلها بطريقة وحشية.

وفي التفاصيل، ظهرت نادين الراسي في المقطع المسجّل وهي تستمع لما كانت تقوله المرأة لابنها من كلمات قاسية، كما أنها كانت تعتدي عليه بالضرب، وتدخلت الممثلة في اللحظة التي كادت فيها المرأة أن تخنق ابنها.

وسارعت نادين الراسي لاقتحام المنزل لردع الأم عن طفلها، وصرخت بألم وحرقة لتعبّر عن حالتها كونها حُرمت من ابنيها، قائلة: "كيف قدرتي تضربي ابنك؟ ما بهمني شو عامل! شو بتعملي إذا حدا أخدلك ياه؟ أنتِ بتعرفي قصتي؟ أنا محرومة من ولادي؟ ليش جبتيه؟ إذا مش قادرة تربيه حطي بمؤسسة أو أنا باخدوا".

وأوضحت نادين الراسي أن الطفل يتعرّض للعنف منذ أكثر من شهرين في إحدى المناطق الجبلية، وأرفقت المقطع برسالة مفادها: "
بتحمَّل كامل المسؤوليّة هذا إن أخطأت !! على أمل تحرُّك المعنيّين !! الطفل صار إلو شهرين عم يتعنَّف والضيعة بتشهَد وساقبت سمعت الصّوت الليلة . إقتضى التوضيح".

وناشدت نادين الراسي السلطات طالبة من المعنيين التدخل لحماية الطفل من عنف والدته، كما ناشدت الإعلامي مالك مكتبي الإضاءة على قصة الطفل المعنف، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير مع مقطع الفيديو، حيث أشادوا بشجاعتها وتدخلها في الوقت المناسب.

لمشاهدة الفيديو: https://www.instagram.com/reel/C9BF5L-trcu/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d8eb9a13-2d88-4918-a4e8-5c5bc6ff9d86

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