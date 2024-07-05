بالفيديو- صراخ وتهديد: ماذا حصل مع نادين الراسي ليلاً؟!

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نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر حسابها على تطبيق انستغرام كاشفة فيه ان إحدى الأمهات تُعنّف ابنها.

فقد صودف تواجد نادين في إحدى البلدات الجبلية حين سمعت صراخ أم على طفلها ما دفعها إلى التدخّل ومنعها من ضربه. وأرفقت نادين الفيديو قائلة: بتحمل كامل المسؤوليّة هذا إن أخطأت !! على أمل تحرُّك المعنيّين !!"

وأضافت: "الطفل صار إلو شهرين عم يتعنَّف والضيعة بتشهَد وساقبت سمعت الصّوت الليلة. اقتضى التوضيح". وبدت نادين في الفيديو وهي تصرخ بوجه والدة الطفل وهي سورية، وتقول: "ممنوع وحرام، لا يحقّ لكِ ضربه"، فيما كانت الأم تردّ بالقول: "كان عيكذب عليّ".





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