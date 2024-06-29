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بالصور- نجوى كرم تشعل أجواء حفلها بمسرح النهضة في مهرجان موازين وسط طوفان بشري

29
JUNE
2024
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وسط حضور طوفان بشري في مسرح ساحة "النهضة" في الرباط، سجلت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم أعلى وأكبر نسبة حضور جماهيري في مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، موثقة حضور جماهيري ضخم تخطى كل الأرقام في الحفلات العربية في المهرجان وكان الأكثر حضوراً هذا العام، مشعلة أجواء الحفل وسط تفاعل الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء والتفاعل والهتاف لها وصلتها الغنائية التي امتدت على مدار الساعتين تقريباً، قدمت وتنقلت بين أغنياتها المتنوعة على أنغام فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا، متصدرة "تريند" مجموعة من منصات التواصل الإجتماعي الأكثر شهرة في المغرب.

وقدمت نجوى مع دخولها الى المسرح أمام الجمهور أغنية " ما بستغرب" والتي تهديها دائماً الى الشعب المغربي وملكها الملك محمد السادسس، وهي من كلماتها وألحان وسام الأمير، وسط تفاعل الجمهور بها مما جعلها تعيدها مرة أخرى في الأغنيات الختامية للحفل الأسطوري في موازين هذا العام.
وقد شارك الى جانبها في السهرة الغنائية مساء يوم 27 يونيو 2024 الفنان المغربي حفيظ الدوزي.

ختام جولة NajwaStalgia في رومانيا
هذا وغادرت نجوى كرم مباشرة لإحياء آخر حفلاتها الغنائية في جولة " NajwaStalgia" إلى بوخارست برومانيا ، لتصبح أول فنانة عربية تحيي حفل في رومانيا وقاعة مسرح Sala Palatului Bucharestحيث ستقوم بإحياء الحفل مساء يوم 29 يونيو/حزيران الجاري، وتشاركها فيها المغنية الرومانية "أنتونيا".


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