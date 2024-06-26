نجم عالمي شهير يصفع يد معجب يحاول لمس ذراعه!

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أظهر مقطع فيديو النجم الأمريكي العالمي جاستن تيمبرليك أمام الكاميرا وهو يصفع يد أحد المعجببن بغضب حين يحاول ذاك مد يده ولمس ذراعه خلال حفل موسيقي.

وكان تيمبرليك يؤدي حفلا في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية عندما وقع الحادث، وتم تصوريه من قبل أحد المعجبين وهو يسجل العرض.

وعندما صعد المغني إلى الحاجز أمام حشد من الناس، مد أحد المعجبين يده وبدا وكأنه يحاول لمس سترة النجم.

وعندما شعر تيمبرليك بشيء يلمس جذعه، نظر إلى الأسفل قبل أن يصبح غاضبا بشكل واضح ويصفع يد المعجب بقوة، بينما تدخل الأمن أيضا للمساعدة.

وسارع رواد مواقع التواصل إلى التعليق على هذه الواقعة، حيث قال أحدهم: "يا إلهي، آخر مرة رأيت فيها يدا تضرب بهذه الطريقة، كانت عندما أخذت عددا كبيرا جدا من البسكويت (cookies) فنهرتني وأمسكت بي جدتي".

وأضاف آخر: "لماذا هذا الغضب؟؟ لقد اختار أن يقترب منهم جميعا؟

لكن آخرين دافعوا عن النجم بتعليق آخر: "لماذا تحاولين لمس شخص ما دون إذنه؟"