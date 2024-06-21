بالفيديو- مذيعة تفقد وعيها في بث مباشر بسبب ضربة شمس!

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فقدت مذيعة بولندية وعيها خلال بث مباشر بعد أن شعرت بالتعب نتيجة وقوفها تحت الشمس طوال النهار، حسب ما أفادت في وقت لاحق.

وذكر موقع wirtualnemedia البولندي أنه خلال البرنامج الصباحي الذي بدأ كالمعتاد في الساعة 7.30، وقبيل الساعة 9.00 ببضع دقائق عندما بدأت المذيعة سيفيرنيوك ماسيوروفسكا تقدم رسالتها، ما لبثت أن بدأت تترنح ومن ثم أغمي عليها والتقطت الكاميرا كيف جاء عاملها للمساعدة.

وبعد عودة المذيعة والمعلقين إلى البث، أوضحت ماسيوروفسكا أنها فقدت وعيها لأنها كانت واقفة في الشمس لفترة طويلة.

وكتب في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "لا داع للقلق أنا على قيد الحياة وسأستمر في رفع ضغط دم الأشرار".