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اتهام الشامي بإهانة اللبنانيين بسبب هذه الصورة

18
JUNE
2024
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أثار الفنان السوري الشامي غضب شريحة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره صورة بوضعية "غير لائقة" على حد تعبير مهاجميه.
 
وأطل المغني الشاب في صورة من صالون الشرف في مطار "رفيق الحريري الدولي" في العاصمة اللبنانية بيروت، جالساً على أريكة، وممدداً قدميه على طاولة أمامه.
 
وانتقد المعلقون نشر الشامي جلوسه بطريقة "لا تحترم" البلد المتواجد فيه ولا أهله.
 
وقال مستخدم: "مش غلط تفتح أو يفتحولك صالة الشرف، مش غلط تحط إجرك عالطاولة إذا تعبان، الغلط إنك تتصور وتنشر الصورة بهيك وضعيك وبهيك صالة...".
 
وفي سياق منفصل، أعلن الشامي اقتراب موعد طرح أغنيته الجديدة، قائلاً: "بدأ العد التنازلي للأغنية التانية من الألبوم. خلال أيام، خدني هيت قدرنا نصيب فيها كل الأعمار، واليوم قدرنا ننسمع من كل الأجيال. باقي الألبوم هو نمطي. نمط الشامي: بس ما تفل، وين، دوالي".
 
وأضاف:"وعد لخلّيهم ينسمعوا من أميركا وأوروبا لآسيا. بوثق فيكم قبل ما أوثق بحالي، انا قضية جيل مش أغنية وبعرف انكم عم تدعموني. يللي معو الحمادات من شو بدو يخاف؟ عليهم يا زعران، قلولهم جاية الشامي".
 
(لها)
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