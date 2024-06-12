وفاة مهندس أحد أبراج مركز التجارة العالمي الجديد في نيويورك

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توفي فوميهيكو ماكي، المهندس المعماري الياباني الحائز جائزة بريتزكر المرموقة عام 1993 ومصمم أحد أبراج مجمع مركز التجارة العالمي الجديد في نيويورك، الخميس الماضي عن 95 عاما، وفق ما أعلنت وكالة أعماله اليوم الأربعاء في بيان.



وكان ماكي أيضاً أحد مؤسسي حركة “العمارة الاستقلابية” Metabolism، وهي حركة معمارية يابانية طليعية ظهرت في ستينيات القرن العشرين وقامت على اعتبار المباني في تصميمها على أنها كائنات حية.

ولد فوميهيكو ماكي في طوكيو في 6 أيلول 1928، وبدأ دراسته في اليابان مع كينزو تانج، وهو معلّم في الهندسة المعمارية اليابانية بعد الحرب، وتأثر بشدة بالمعماري السويسري الفرنسي الشهير لو كوربوزييه.

ثم واصل فوميهيكو ماكي تكوينه المهني في الولايات المتحدة، حيث بدأ مسيرته في الخمسينيات كمهندس معماري ومدرّس.

بعد عودته إلى طوكيو في عام 1965، أسس شركته المعمارية الخاصة “ماكي أند أسوسييتس” Maki and Associates، والتي لا تزال تعمل حتى اليوم.

وإلى جانب تلاميذ سابقين لكينزو تانج مثل كيشو كوروكاوا (1934-2007) وكيونوري كيكوتاكي (1928-2011)، كان فوميهيكو ماكي أحد مؤلفي “بيان العمارة الاستقلابية” في عام 1960، والذي وضع الأسس لهندسة معمارية جديدة مستوحاة من مبادئ حيوية للنمو والتجديد.



اقترح هذا التيار الذي شهد عصره الذهبي في ستينيات القرن العشرين وسبعيناته، اعتبار الهندسة المعمارية عملية حيوية، مع هياكل تتكامل بشكل متناغم مع البيئة الحضرية، ولكنها أيضاً قابلة للاستبدال أو حتى التعديل، مثل الخلايا.

ومن بين تصاميمه الهندسية الكثيرة والمتنوعة للغاية حول العالم، أحد أبراج المكاتب التي تشكل مجمع مركز التجارة العالمي الجديد الذي أعيد بناؤه في نيويورك بعد هجمات 11 أيلول 2001 (4 WTC سنة 2013).