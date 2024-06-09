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بعد أن صفعه عمرو دياب.. ماذا حصل؟!

9
JUNE
2024
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لا يزال اسم الفنان المصري عمرو دياب يتصدر حديث المتابعين بعد صفعه لأحد معجبيه خلال احيائه حفل زفاف في مصر.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن الشاب الذي صفعه عمرو دياب يدعى محمد سعد أسامة، وهو يقيم في العاصمة القاهرة، تخرج من كلية التجارة قسم محاسبة، وكان أحد معازيم حفل الزفاف.


بدوره، توعد والد الشاب بالقضاء، مشيرًا إلى أنه سيحرر محضرًا ضد عمرو دياب، معلقًا في تصريحات لصحف محلية: "كان ضربه بالنار ولا يضربه بالقلم، إحنا ناس صعايدة، وهناخد حقنا بالقانون، وهعمل محضر دلوقتي في عمرو دياب".


ولفت والد الشاب إلى أن ابنه أصيب بحالة صدمة ويرفض الحديث أو التواصل مع أقاربه بعد انتشار مقطع الفيديو.


من جهته، كان الشاب قد أعرب عن غضبه الشديد بعد تعرضه للصفع من قبل عمرو دياب، وقال في أول تعليق له على الواقعة: "أنا حزين جدا أنا واحد معجب كنت عاوز أتصور معاه مش أكتر من كده.. الحركة اللي حصلت منه مش لطيفة خالص، ولا تليق بواحد تفكيره زي عمرو دياب".


وأضاف: "عاوز أمسح الفيديو بأي شكل، الواحد خجلان من الموقف، أنا محرج وسط أصحابي.. موقف مش لطيف أنا دلوقتي رايح أشتكيه في النقابة الأول، وأشوف أي إجراء رسمي عشان أعوض حقي في اللي حصل".

Al-Jadeed
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