بالفيديو - "عمرو دياب يصفع أحد معجبيه على المسرح".. ومتابع يكشف سبب خروجه عن طوره!

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تداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف كريمة المنتج محمد السعدي.

وقال ناشطون إن الفيديو التقط يوم أمس الجمعة "وكان عمرو دياب في مزاج غير جيد عندما احتشد المعجبون حوله على منصة الغناء ربما كانت سببا في ردة فعله هذه".

بينما أوضح فيديو آخر تم التقاطه من زاوية أخرى سبب صفع عمرو دياب للمعجب حيث ظهر وهو يسحب الفنان من سترته رغبة منه لالتقاط صورة سيلفي معه.