بالصورة: علاقة حب جديدة تجمع ممثلة لبنانية بزميلها السابق؟

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نشرت الممثلة رولا شامية صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام برفقة زميلها الممثل نعيم حلاوي.

وأثارت رولا الجدل من خلال الصورة حيث كتبت على الصورة "رفيق العمر" مع قلب باللون الأبيض أرفقتها بأغنية الفنانة اليسا "بنحب الحياة".

وأثار هذا المنشور تساؤلات عن وجود علاقة حب بين الزميلين السابقين في برنامج slchi ، علما انهما سيقدمان سويا "ستاند اب كوميدي" في الثامن من الشهر الحالي.

يُذكر ان رولا كانت على علاقة سابقا بزميلها أيضا في برنامج sl chi الممثل عادل كرم، وكانت على علاقة أيضا بالراحل وديع وسوف نجل الفنان جورج وسوف.

عام 2019 تزوجت بشكل مُفاجئ من الشاب رودي سعد الذي كان يصغرها سناً الا انها أعلنت طلاقها منه عام 2020.