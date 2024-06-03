"تهديد خطير" للولايات الشمالية.. مخاوف من غزو الخنازير الكندية الخارقة للولايات المتحدة

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أفادت صحيفة Business Insider بأن "الخنازير الخارقة" الكندية تشكل تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة: "حذر الباحثون من أن الخنازير الخارقة الكندية قد تغزو الولايات المتحدة قريبا وتتسبب في أضرار بملايين الدولارات، وأكدوا أن أربع ولايات مهددة بشكل خاص".



و"الخنازير الخارقة" هي حيوانات نشأت من تهجين الخنزير المنزلي والخنزير البري الأوراسي. وقد تم جلبها إلى كندا في الثمانينيات كمنتج جديد من لحم الخنزير الغريب.

ويتغذى هذا النوع من الخنازير على أي شيء تقريبا، حيث تفترس الضفادع والسلمندر، وبيض الطيور التي تعشش على الأرض مثل البط والإوز، وحتى الغزلان.

ويقوم هذا النوع من الخنازير بإتلاف المحاصيل، وخاصة الذرة، عن طريق أكلها أو تجريف الأرض للوصول إلى جذور النباتات ويرقات الحشرات.

وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية أضرار الخنازير الوحشية على الزراعة بقيمة 2.5 مليار دولار في البلاد سنويا.

واعتبرت الصحيفة أنه إذا تمكنت "الخنازير الخارقة" الكندية من ترسيخ وجودها في الولايات الشمالية، فإن المزارعين في المناخات الباردة مثل داكوتا ومونتانا ومينيسوتا قد يصبحون قريبا ضحايا للخنازير الوحشية.

المصدر: "نوفوستي"