بالصور والفيديو: حفل زفاف نجمين لبنانيين شهيرين!

مصراوي - مروان الطيب:

احتفلت الممثلة سارة أبي كنعان بحفل زفافها على الممثل وسام فارس في لبنان وسط حضور عدد من المشاهير وبالأخص من الوسط الفني اللبناني.

وظهرت "سارة" بفستان الزفاف وهي ترافق زوجها الفنان وسام فارس وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو من مراسم حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلقت: "العروس سارة أبي كنعان والعريس وسام فارس وأجواء من مراسم زواجهما بحضور عائلتهما قبل حفل الزفاف الليلة في لبنان".

وأعلنت "سارة" ارتباطها من "وسام" في أغسطس العام الماضي ونشرت مقطع فيديو يجمعهما سويًا على حسابها الرسمي "انستجرام" وعلقت: "طلعت الإشاعة مظبوطة".

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