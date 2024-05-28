وقالت وينفري: "أريد أن أعترف أنني كنت مشاركة رئيسية في ثقافة الأنظمة الغذائية تلك".

اعتراف أوبرا هذا سلط الضوء ليس فقط على ضرورة الابتعاد عن الحميات الغذائية السيئة وزيادة الوعي، بل أيضا على الدور الذي يلعبه المشاهير في الترويج لمعلومات وأنظمة غذائية خاطئة حتى لو كانت صحيحة فقد لا تناسب الجميع.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة التغذية منال علي أحمد في حديث مع برنامج الصباح على "سكاي نيوز عربية":