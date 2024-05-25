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فنانة شهيرة تنجو من الموت في حادث سير مروّع!

25
MAY
2024
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كشفت الفنانة مي سليم عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرّضها لحادث سير مروّع، حيث أشارت إلى أنها نجت من الموت، بعد اصطدام سيارة بسيارتها، وفرار سائقها غير آبه بإسعافها.

وقالت مي: سائق السيارة كان يقود بسرعة جنونية، ولم أتمكن من التقاط رقم السيارة لفرط سرعته، كنت سأموت لكن ربّنا نجّاني، لأن السيارة كان من الممكن أن تنقلب، لكن الحمد لله أنا بخير وأُصبت ببعض الكدمات فقط".

وكانت الفنانة دانا حمدان قد كشفت عن تعرّض شقيقتها مي سليم لحادث سير مروع أدى الى تدمير سيارتها، مشيرةً إلى أن شقيقتها بصحة جيدة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لسيارة شقيقتها، وعلّقت عليها بالقول: "الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، ربنا نجّى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري، هي بخير وده أهم حاجة بس بجد بعض سواقي التريلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، وما بيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونِعم الوكيل".

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