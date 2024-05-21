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بالصور: مرافق نجوم لبنان والعرب في ذمة الله

21
MAY
2024
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فوشيا - 

في خبر مفاجئ، أعلن عن وفاة مصفف الشعر اللبناني الشهير طوني صوايا تاركًا وراءه فراغًا كبيرًا في عالم الموضة والأناقة. برحيله، فقد لبنان والعالم العربي أحد أهم رواده في مجال تصفيف الشعر، الذي أبدع تسريحات شعر مميزة تناسب جميع الأذواق والمناسبات.

تفاصيل وفاة طوني صوايا

رحل صوايا اليوم 21 مايو 2024، عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه حزنًا عميقًا لدى عائلته وأصدقائه ومحبيه. ونعى العديد من الشخصيات البارزة في عالم الموضة والأناقة وفاته، مؤكدين إرثه الكبير في مجال تصفيف الشعر. وكشف الفنان جو رعد أن سبب وفاة مواطنه مصفف الشعر اللبناني الشهير طوني صوايا يعود إلى إصابته بسكتة قلبية بعد معاناته من مرض السرطان.

مسيرة حافلة بالإبداع:

بدأ صوايا مسيرته المهنية في سن مبكرة، حيث عمل في صالون والده في بيروت. وسرعان ما برزت موهبته، واكتسب شهرة واسعة بفضل قدرته على ابتكار تسريحات شعر عصرية وجذابة. وفي عام 1980، افتتح صالونه الخاص في بيروت، إذ سرعان ما أصبح من أشهر صالونات تصفيف الشعر في المدينة.


خبير في جميع أنواع الشعر:

لم يقتصر إبداع صوايا على نوع معين من الشعر، بل أتقن التعامل مع جميع أنواعه، من الطويل إلى القصير، ومن المجعد إلى الناعم. كما برع في ابتكار تسريحات شعر تتوافق مع كل المناسبات، من حفلات الزفاف إلى الحفلات الرسمية، ما جعله وجهة مفضلة للعديد من المشهورات العربيات، مثل: نانسي عجرم، وإليسا، وهيفاء وهبي.

جوائز وتقديرات:

حصد صوايا العديد من الجوائز والتقديرات خلال مسيرته المهنية، كما تميز بظهوره في العديد من المجلات والبرامج التلفزيونية؛ ما ساهم في نشر خبرته وتوسيع قاعدة عملائه.

سيظل طوني صوايا حاضرًا في ذاكرة محبيه كأيقونة من أيقونات تصفيف الشعر، الذي أبدع تسريحات شعر مميزة، وابتكر تقنيات جديدة، تاركًا بصمة لا تمحى في عالم الموضة والأناقة.

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