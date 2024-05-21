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"خبر صادم للمشاهير"... وفاة مصفّف شعر "بارز"!

21
MAY
2024
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 توفي مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر دون ذكر التفاصيل بعد حول سبب وفاته.

اشتهر طوني بأنه مصفف شعر المشاهير حيث تعامل مع عدد كبير من النجمات منهن ورافقهن في إطلالاتهن وحفلاتهن وبرامجهن ومنهن: نجوى كرم وأحلام ونانسي عجرم وأصالة ونوال الكويتية ومايا دياب ونادين نجيم.

 

الفنانة مايا دياب نشرت على ستوري حسابها على إنستغرام صورة جمعهتا بمصفف الشعر الراحل طوني صوايا وهي تعانقه وكتبت عبارات حزينة ومؤثرة عن آخر لقاء جمعهما قائلة: لا ما كنت عارفة انو هيدي آخر صورة لالنا.. كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك قلتلك كتير ضعفان يا طوني انتبه عا حالك وانت ما انتبهت وفليت يا اطيب قلب واكرم نفس يا ادفى انسان يا صادق يا محبّ يا قلبي انت.. انت شقفة من عيلتي ومن رحلتي انت tonton اللي ما بيتعوّض الله معك يا قلبي".

 

الصورة نفسها التي نشرتها مايا دياب مع طوني صوايا كان قد نشرها الأخير عبر حسابه على إنستغرام حديثاً منذ أربعة أيام وكتب معلقاً: About Last Night New . مع وضع منشن للفنانة مايا دياب التي ردت عليه حينها بوضع رمز قلوب حمراء.

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