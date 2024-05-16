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الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلازل "عنيفة" ويحدد موعدها!

16
MAY
2024
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حذر خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، من احتمال حدوث زلازل "عنيفة" في الأيام القريبة القادمة.

وشارك هوغربيتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، فيديو نقلا عن مركز الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS" يشرح فيه إمكانية وقوع هزات أرضية في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها قوية وقد تصل إلى 7 أو 8 درجات.

وقال الخبير في المقطع المصور، إنه "من المرجح أن يؤدي التقارب بين هندسة الكواكب والقمر في الفترة بين 17 إلى 18 مايو الجاري وحتى في الفترة من 22 إلى 23 مايو إلى وقوع زلازل عنيفة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر، 

وتوقع استمرار النشاط الزلزالي المتزايد في الأسبوع الأخير من شهر مايو، لكنه لم يشير إلى المناطق حتى الآن.

وأوضح: "قد نرى بالفعل عاصفة زلزالية قادمة بسبب هندسة الكواكب هذه".

والخبير الهولندي المثير للجدل، شغل عقول العالم، وتوقع حدوث عدة زلازل قوية وهزات أرضية في مناطق مختلفة بالعالم وحدثت بعض توقعاته بالفعل، وكان أهمها زلزال الشرق الأوسط الذي ضرب تركيا وسوريا.

روسيا اليوم
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