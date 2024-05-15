لمناسبة "اليوم العالمي للثقافة بالمجان"...توزيع عشرة آلاف كتاب مجاناً

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أعلن ناجي نعمان، لمناسبة "اليوم العالمي للثقافة بالمجان" في نسخته الثانية عشرة، عن توزيع عشرة آلاف كتاب جديد في أكثر من عشرين عنوانا منوعا، ولا سيما على أعضاء الجمعيات والمنتديات والجماعات المنتظمة، بالإضافة إلى من يرغب من الأفراد. والدعوة مفتوحة بين العشرين والرابع والعشرين من شهر أيار/مايو الحالي. كما دعا إلى الاحتفال بهذا العيد في يوم التاسع عشر من الشهر المذكور، وقبيله وبعيده، من قبل كل من يرغب من سفراء مؤسسة الثقافة بالمجان، وأصدقائها، ومحبي الثقافة حيثما كانوا عبر العالم، وذلك من طريق تقديم الأنشطة الثقافية المجانية، والكتب، وتبادل ما سبق.