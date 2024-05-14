وائل كفوري يتصدّر "التريند" بفيديو مدّته 10 ثوانٍ

روّج النجم وائل كفوري لأغنيته الجديدة من خلال نشره فيديو عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" لا يتعدى الـ10 ثوانٍ.

وأثار النجم اللبناني فضول محبيه بفيديو ظهرت فيه مجموعة من الشبان وهم يغنّون مقطعاً قصيراً من الأغنية ويردّدون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة"، وكانت الأجواء حماسية ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب.

وكما كل عام، يحرص وائل كفوري على إصدار أغنية مليئة بالحركة تلائم أجواء الصيف، وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

يُذكر أن آخر أعمال وائل كفوري الغنائية، أغنية "الوقت هدية" التي طرحها قبل شهر تقريباً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت نِسب مشاهدة عالية، ونالت إعجاب الجمهور.