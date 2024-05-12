تنبؤ مقلق من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024!

أثارت ليلى عبد اللطيف حالة من القلق، مؤخرا، فى الوطن العربي بعد أن تنبأت بظهور فيروس جديد فى المنطقة.

وقالت ليلى عبد اللطيف، فى لقاء على قناة الظفرة، إن هناك عدة أحداث غير سارة تحدث قبل عيد الأضحى 2024 في بعض الدول العربية.

ليلى عبد اللطيف تحذر من انتشار فيروس جديد

وأعلنت عبد اللطيف عن توقعاتها للمنطقة خلال الفترة القادمة وكان أهمها انتشار فيروس جديد فى عمان وعدم استقرار الوضع الأمني فى لبنان حيث سيتم الاعتداء على إحدى المحطات الفضائية ووقوع بعض الاشتباكات فى بيروت.

الحجر الصحى

وكشفت ليلى عبد اللطيف عن أن حالة القلق التى ظهرت خلال فترة كورونا ستعود من جديد بسبب ظهور الفيروس الجديد فى عمان وسيتم عودة الحظر والإجراءات الاحترازية التى عانى منها المجتمع.

ولم تقف توقعات ليلى عبد اللطيف عند هذا الحد بل كشفت عن كارثة صحية أخرى من المحتمل ظهورها في الوطن العربي خلال الفترة المقبلة وهى تحوّر سلالة جديدة من فيروس الجدري.