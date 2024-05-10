ممثلان لبنانيان شهيران يدخلان القفص الذهبي!

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نشرت صفحة " شربليتا" المتخصصة بأخبار المشاهير والفنانين والنجوم ما يلي : "بفرح عارم وابتسامات تعبق بالسعادة، اعلن عن زواج الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان والممثل اللبناني وسام فارس في حفل زفاف مدني رائع أُقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي."

"في لحظة تاريخية تكللت بالفرح والمحبة، اجتمع العروسان وسط أهاليهما وأصدقائهما المقربين ليشهدوا على ارتباطهما الدائم بالحب والتفاهم. تألقت سارة بفستان أبيض يليق بجمالها، بينما أطل وسام بأناقة لا مثيل لها."

"تمنى الأصدقاء والعائلة للثنائي الجميل حياة زوجية مليئة بالسعادة والسرور، وسط دعوات النجاح والازدهار في كل مجالات حياتهما. وعلى وقع أغاني الفرح والتصفيق، انطلق الثنائي الجديد في رحلة الحب والتآلف، متجهين نحو مستقبل مشرق مليء بالأمل والتفاؤل."

"تثبت قصة حب سارة ووسام أن الحب الحقيقي لا يعرف حدوداً، ويتغلب على كل العوائق والتحديات. نتمنى لهما حياة زوجية مليئة بالمحبة والسعادة، وأن يبقى الفرح يملأ قلوبهما طوال العمر."