بالصورة - بتهمة الفجور: القبض على إعلامية شهيرة!

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تمكّنت الشرطة الكويتية، أمس الخميس، من إلقاء القبض على الإعلامية الكويتية حليمة بولند لتنفيذ الحكم الصادر في حقها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأفادت المصادر المحليّة أن الشرطة الكويتيّة تمكّنت من نصب كمين لـ “بولند” تمّ على أثره القبض عليها وإحالتها إلى السجن المركزي.

عُقب الإعلان عن تنفيذ عملية الإعتقال ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لـ حليمة بولند وهي تقبع وراء قضبان السجن بإنتظار محاكمتها، ما دفع المتابعين الى التساؤل عن كيفيّة تسريب تلك الصورة وهل هي حقيقية ام مفبركة؟

نذكر ان محكمة الجنايات الكويتية، أصدرت في ٢٦ نيسان/ أبريل الماضي حكمًا قضى بسجن الإعلامية الكويتية حليمة بولند لمدة عامين مع الشغل والنّفاذ وتغريمها مبلغ ألفَي دينار بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

جاءت الشكوى ضد “بولند ” من شخص لم يتم الإعلان عن هويّته، إدعى أنها حرّضته على الفسق والفجور عبر صور ومقاطع فيديو خاصة بينهما.

في المقابل، أقامت “بولند” دعوى قضائية ضد المُجنى عليه إتهمته فيها بالسّب والقذف وسوء إستخدام الهاتف.