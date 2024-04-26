" إليسا" تتهم..والشركة ترد!

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ردت شركة "وتري" على الفنانة إليسا ببيان جاء فيه: طالعتنا الفنانة إليسا البارحة برسالة على منصة X تثبت التالي:



أولاً: أن لا حدود لإفتراءها وكيديتها في إختلاق الأخبار والجرائم والتعرض لكرامات الناس وكرامة السادة القضاة، وقد سمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الإفتراءات وحرف الموضوع عن مساره القضائي الفعلي وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن اخلاقياتنا المعروفة.



ثانيا: نسأل الفنانة إليسا من أين إستقت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سري وهي معلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة وتشكّل تعرضاً علنياً وجائراً لنظام العمل لدى النيابة العامة وقواعد وأصول التحقيق، وهذه فضيحة بحد ذاتها.



ثالثاً: نؤكد مجدداً التزامنا القانون وتقيدنا بالقرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة وهي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والرد على الفنانة التي ما إنبرت تلفق الأخبار منذ عامين بالرغم من كل القرارات الجزائية الصادرة والتي تنفي جميع مزاعمها.



واعتبرت هذا البيان هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة.



وكانت الفنانة اليسا كتبت عبر خسابها على منصة اكس: حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي هل يمكنم ان تخبروا الشعب اللبناني كيف للشخص ان يصل لحقه في هذا البلد، لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردت واليوم و من بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام".

وأضافت، "بسحر ساحر تتصل غادة عون بالمحقق وتلزمه بِترك صاحب الشركة وقفل المحضر حتى دون ان تتطلع على ملفي!".

وتابعت اليسا، "هيدي بأي بلد بتصير".