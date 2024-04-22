وائل عرقجي يتعرض للسرقة!

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تعرض لاعب فريق الرياضي لكرة السلة، وأفضل لاعب في بطولة كأس آسيا، وائل عرقجي أمس لسرقة، في عقارين تابعين له قيد الإنشاء في وسط بيروت، تحت تهديد السلاح.



وبحسب معلومات صحافية فإنّ السرقة تمّت على مرحلتين. المحاولة الأولى ليل الجمعة باءت بالفشل، في حين نجحت المحاولة الثانية في اليوم الثاني.



وفي التفاصيل أنّه عند قرابة منتصف ليل الجمعة الماضي، أقدم مجهولان على الدخول الى ورشة العمل في عقارين للاعب وائل عرقجي، عند الواجهة البحرية لبيروت. غير أنّ صراخ عمال الورشة عليهما، دفعهما للفرار الى جهة مجهولة.



إلا أنّ السارقين عاودوا المحاولة أمس، ودخلوا يوم أمس، وهم ثلاثة أشخاص، أحدهم مسلح، مما صعّب على العاملين في الورشة، منع عملية السرقة.



وفي التفاصيل، فقد أشهر أحدهم سلاح صيد، بوجه عمال الورشة (من التابعية السورية)، وقاموا بالسرقة.



وفروا بعدها لجهة مجهولة.