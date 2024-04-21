living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

على الهواء مباشرة.. مشادة بين بلوغر ومذيعة تنتهي بالطرد!

21
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طردت المذيعة التونسية أميمة العياري، البلوغر المشهورة مريم الدباغ، على الهواء مباشرة، ورفضت مواصلة حوارها معها، بعد مشادة كلامية بينهما في أحد برامج راديو "الديوان إف إم" التونسي.

وخلال الحوار بينهما اتهمت الدباغ المذيعة "باستبلاهها"، خلال الحوار في برنامج "O،star".

واعترضت مشهورة السوشيال ميديا على نوعية الأسئلة المطروحة عليها، ما أثار غضب المذيعة التي ردت عليها بالقول: لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل، بإمكاني أن أقدم لك دروسا في الإعلام.

وردت الدباغ عليها: "لم آت هنا لكي أدرس"، ودفعت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى قطع الحوار من قبل المذيعة، طالبة الخروج للاستماع إلى الإعلانات.

واعتذرت المذيعة من المستمعين عما اعتبرته "التشنج المجاني" للمشهورة، مؤكدة أنها تجاوزت حدودها باستخدام "عبارات مستهجنة بقصد تحقيق الفرقعة الإعلامية".

وقالت المذيعة: "للأسف لن أكمل الحوار معها، لقد رفضت ذلك وسنواصل الاستماع للموسيقى إلى حين نهاية توقيت البرنامج."

وتفاعل المتابعون مع الحادثة، "منتقدين" أسلوب مشهورة السوشيال ميديا، وطريقة حوارها مع المذيعة، وطريقة الاعتراض على الأسئلة.

وهاجم الجمهور من خلال التعليقات تصرف مريم الدباغ، معتبرين أن أسئلة المذيعة منطقية، لكن الأولى "أرادت إثارة الجدل وخطف الأنظار بطريقة غير مناسبة".

ولاحقا انتقدت البلوغر مريم الدباغ في مقطع مصور، المذيعة أميمة العياري، وقالت "أنا أعلم الدروس في كل شيْ" ردا على قول المذيعة لها في البرنامج: "لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل، بإمكاني أن أقدم لك دروسا في الإعلام".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   