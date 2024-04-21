على الهواء مباشرة.. مشادة بين بلوغر ومذيعة تنتهي بالطرد!

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طردت المذيعة التونسية أميمة العياري، البلوغر المشهورة مريم الدباغ، على الهواء مباشرة، ورفضت مواصلة حوارها معها، بعد مشادة كلامية بينهما في أحد برامج راديو "الديوان إف إم" التونسي.

وخلال الحوار بينهما اتهمت الدباغ المذيعة "باستبلاهها"، خلال الحوار في برنامج "O،star".

واعترضت مشهورة السوشيال ميديا على نوعية الأسئلة المطروحة عليها، ما أثار غضب المذيعة التي ردت عليها بالقول: لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل، بإمكاني أن أقدم لك دروسا في الإعلام.

وردت الدباغ عليها: "لم آت هنا لكي أدرس"، ودفعت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى قطع الحوار من قبل المذيعة، طالبة الخروج للاستماع إلى الإعلانات.

واعتذرت المذيعة من المستمعين عما اعتبرته "التشنج المجاني" للمشهورة، مؤكدة أنها تجاوزت حدودها باستخدام "عبارات مستهجنة بقصد تحقيق الفرقعة الإعلامية".

وقالت المذيعة: "للأسف لن أكمل الحوار معها، لقد رفضت ذلك وسنواصل الاستماع للموسيقى إلى حين نهاية توقيت البرنامج."

وتفاعل المتابعون مع الحادثة، "منتقدين" أسلوب مشهورة السوشيال ميديا، وطريقة حوارها مع المذيعة، وطريقة الاعتراض على الأسئلة.

وهاجم الجمهور من خلال التعليقات تصرف مريم الدباغ، معتبرين أن أسئلة المذيعة منطقية، لكن الأولى "أرادت إثارة الجدل وخطف الأنظار بطريقة غير مناسبة".

ولاحقا انتقدت البلوغر مريم الدباغ في مقطع مصور، المذيعة أميمة العياري، وقالت "أنا أعلم الدروس في كل شيْ" ردا على قول المذيعة لها في البرنامج: "لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل، بإمكاني أن أقدم لك دروسا في الإعلام".