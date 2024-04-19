وفاة ممثل مصري شهير

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كشف الفنان المصري محمود البزاوي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، ومن المقرر تشييع جنازته من مسجد الشرطة.

وغيب الموت اليوم الجمعة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وفق ما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقال محمود البزاوي لموقع "القاهرة 24" وفاة صلاح السعدني طبيعية ومدخلش أي مستشفى في اللحظات الأخيرة وكان كويس جدا لآخر لحظة.

من جانبها، قالت الفنانة لوسي للموقع ذاته: أنا كنت بحاول أكلم الفنان صلاح السعدني ومكنش بيرد، ساعات كان بيرد وهو كان في فترة صعبة شوية، وأنا مبحبش أتقل على الناس اللي بتبقى تعبانة.

وأضافت لوسي: أسرته مكنتش بتخلي حد يشوفه، وهو من وقت مسلسل الباطنية وهو كان تعبان ووقع مننا أكتر من مرة واتنقل المستشفى، وأنا كنت بتصل عليه، وساعات كان بيتصل عليا، والبقاء والدوام لله.

وشارك الفنان أشرف زكي جمهوره بصورة للفنان صلاح السعدني عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستغرام وعلق عليها قائلا "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

ولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر عام 1943 لأسرة ذات أصول ريفية، حصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

أول أعماله كان مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).