إعتداء "د. فود" على زوجته بالضرب في الشارع؟! ماذا جرى؟

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لين محمد - فوشيا

تصدرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شروق، المعروفة بـ"صانشاين" حديث الجمهور مجددًا، بعد مزاعم قيام زوجها جورج ديب، المشهور باسم "دكتور فود"، بالاعتداء عليها بالضرب وتعنيفها.

وجاءت هذه المزاعم الجديدة بعد ادّعاء البلوغر اللبنانية كاتريكسا في فيديو شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل، أن شروق تعرضت للضرب من زوجها في مكان عام، لتسارع والدتها بإنهاء النزاع فيما بينهما.

وأوضحت كاتريكسا، التي اتهمتها شروق بإقامة علاقة مع دكتور فود في وقت سابق، أن الأخبار وصلتها من صاحب بقالة في المنطقة.

وعلقت كاتريكسا: الخبرية وما فيها أنه صنصونة انضربت مبارح واتكسرت من الخبيط، وزوجها المحب كسَّرها من الخبيط، واتلمت العالم عليهن تحت الزيتونة، ما لقي يضربها إلا تحت الزيتونة تخيلو، وأجت أمها فكتهم.

وتشمتت كاتريكسا بشروق، مؤكدةً أن ما وقع لها كان نتيجة دعائها عليها، بعد أن حاولت تشويه سمعتها واتهامها زورًا.

شروق تصاب بنزيف في العين

لكن شروق ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في "فيسبوك"، وقالت إن ما حدث في عينها كان نتيجة إصابتها بلفحة هواء ما أدى إلى تعرضها لنزيف في الأوعية الدموية.

خيانة دكتور فود

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الثنائي جدلاً، فقبل عدة أشهر، شاركت شروق بثا مباشرا عبر حسابها في "تيك توك" مدعيةً إقدام دكتور فود على خيانتها مع كاتريكسا في السيارة، حيث وثقت لحظة مطاردتها إياه خارج أحد الفنادق، مستخدمةً عبارات خادشة للحياء.

وبعد البلبلة التي صاحبت القضية، تراجعت شروق عن اتهاماتها، قائلة: كل الأزواج بصير بينهم مشاكل، أعتذر من الجمهور، وأعتذر من زوجي، على الفيديوهات التي طلعت قبل أيام. وأضافت: ما كان لازم تنزل الفيديوهات، أنا وزوجي بدأنا الإمبراطورية سوا مع بعض، ولم نسئ لأحد، وكل منتجاتنا جيدة.

وبرّرت موقفها برغبتها في إزعاج زوجها وإغاظته.