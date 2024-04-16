living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعتداء "د. فود" على زوجته بالضرب في الشارع؟! ماذا جرى؟

16
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لين محمد - فوشيا 

 

تصدرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شروق، المعروفة بـ"صانشاين" حديث الجمهور مجددًا، بعد مزاعم قيام زوجها جورج ديب، المشهور باسم "دكتور فود"، بالاعتداء عليها بالضرب وتعنيفها.

وجاءت هذه المزاعم الجديدة بعد ادّعاء البلوغر اللبنانية كاتريكسا في فيديو شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل، أن شروق تعرضت للضرب من زوجها في مكان عام، لتسارع والدتها بإنهاء النزاع فيما بينهما.

وأوضحت كاتريكسا، التي اتهمتها شروق بإقامة علاقة مع دكتور فود في وقت سابق، أن الأخبار وصلتها من صاحب بقالة في المنطقة.

وعلقت كاتريكسا: الخبرية وما فيها أنه صنصونة انضربت مبارح واتكسرت من الخبيط، وزوجها المحب كسَّرها من الخبيط، واتلمت العالم عليهن تحت الزيتونة، ما لقي يضربها إلا تحت الزيتونة تخيلو، وأجت أمها فكتهم.

وتشمتت كاتريكسا بشروق، مؤكدةً أن ما وقع لها كان نتيجة دعائها عليها، بعد أن حاولت تشويه سمعتها واتهامها زورًا.

شروق تصاب بنزيف في العين

لكن شروق ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في "فيسبوك"، وقالت إن ما حدث في عينها كان نتيجة إصابتها بلفحة هواء ما أدى إلى تعرضها لنزيف في الأوعية الدموية.

خيانة دكتور فود

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الثنائي جدلاً، فقبل عدة أشهر، شاركت شروق بثا مباشرا عبر حسابها في "تيك توك" مدعيةً إقدام دكتور فود على خيانتها مع كاتريكسا في السيارة، حيث وثقت لحظة مطاردتها إياه خارج أحد الفنادق، مستخدمةً عبارات خادشة للحياء.

وبعد البلبلة التي صاحبت القضية، تراجعت شروق عن اتهاماتها، قائلة: كل الأزواج بصير بينهم مشاكل، أعتذر من الجمهور، وأعتذر من زوجي، على الفيديوهات التي طلعت قبل أيام. وأضافت: ما كان لازم تنزل الفيديوهات، أنا وزوجي بدأنا الإمبراطورية سوا مع بعض، ولم نسئ لأحد، وكل منتجاتنا جيدة.

وبرّرت موقفها برغبتها في إزعاج زوجها وإغاظته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   