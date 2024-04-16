بالفيديو - مع الزغاريد والدموع: نجل فنان لبناني شهير يدخل القفص الذهبي!

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احتفل الكاتب فارس إسكندر بزفافه الى شابة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة، في أجواء عائلية بسيطة بحضور والده النجم محمد إسكندر الذي لم يتمكن من حبس دموعه من شدّة التأثر والفرح.

وانتشرت في الساعات الأخيرة مجموعة من المقاطع المصوّرة العفوية التي توثّّق مراحل حفل الزفاف من عقد القران إلى حفلة الحنّاء وصولاً إلى العرس في القاعة، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وحرصت عائلة العريس، أي والدته ووالده وشقيقاته على استقباله بالزغاريد وبالزفّة البقاعية المميّزة، وبدا الجميع في غاية السعادة والحماسة، حيث عبّر والده عن سعادته بالبكاء، وتفاعل أصدقاؤه بطرافة قائلين "وأخيراً تزوّج".

ولفتت العروس الأنظار بهدوئها ولطافتها في التفاعل مع الحضور ومع الأغنية التي قدّمها لها العريس بمناسبة زواجهما، حيث تغزّل بها بكلمات تعبّر عن حُسن اختياره لها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد، وانهالت التعليقات على الصور والفيديوهات التي انتشرت من حفل الزفاف، متمنّين للعروسين التوفيق والسعادة في حياتهما الزوجية.







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