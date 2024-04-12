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وسام بريدي يستذكر شقيقه عصام بكلمات مؤثّرة!

12
APRIL
2024
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نشر الإعلامي وسام بريدي صورة مع شقيقه الممثّل الراحل عصام بريدي، عبر حسابه في “إنستغرام”، مع تعليق: “12/4/2015… بعدَك بالروح صوتَك عم بسمعه”.

وتوجّه بريدي “إلى كلّ من فقد حبيباً وعزيزاً” بالقول: “الموت مؤلم، ولكن: إنّها الرحلة الحتمية التي يجب أن يخوضها الجميع، ليس مجرد نهاية بل انتقال عميق، يذكرنا بجمال الحياة الهشّ وأهمية تقدير كل لحظة… القبول بالموت لا يعني عدم الشعور بالألم أو كبت الحزن، بل يتضمن الاعتراف بأن الموت جزء طبيعي من دورة الحياة”.

وتابع بريدي قائلاً: “يسمح لنا هذا القبول بالاحتفال بحياة من فقدناهم، ليس فقط بالحزن على فقدانهم، ولكن أيضاً بتكريم ذكراهم والأثر الذي تركوه فينا. يعلّمنا الصمود ويمنحنا القوة للمضي قُدماً، متحمّلين الدروس التي أوصلوها إلينا والحب الذي شاركونا إياه. بتقبّل الموت نتعلّم كيف نعيش بشكل أكمل، ونُعطي قيمة للعلاقات التي نُقيمها… مع القبول يأتي سلام يساعدنا على التنقل في تعقيدات الحياة بحب وشجاعة”.

وفي رسالته أيضاً: “الألم والحزن شعوران سيرافقان حياتنا كالفرح والسعادة، احتفلوا بمن غادروكم واستفيدوا مِن من بجنبكم، فالحياة يمكن أن تتغير بلحظة”.

وختم بريدي قائلاً: “اشتقتلك يا أحلا خي بالدني”.

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