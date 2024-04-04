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تفاصيل خطف يوتيوبر لبناني شهير في هايتي!

4
APRIL
2024
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تمّ الافراج عن اليوتيوبر اللبناني الاميركي الشهير إديسون بيارو معلوف الذي تعرّض للخطف في 14 آذار الفائت في صحراء هايتي المضطربة أمنياً على يد رئيس عصابة "ماوزو 400" لانمو سانجو المطلوب من ال FBI بينما كان يحاول إجراء مقابلة مع زعيم عصابة أخرى يُدعى جيمي سيريسيه المعروف بإسم "باربكيو".

ولم تخل عملية الافراج من اشكالات وتعقيدات أخّرت انتقاله إلى منزله في أتلاننا بعدما أفرجت العصابة عن إديسون امام فندق في هايتي حيث بات بحماية أحد رجال الاعمال اللبنانيين قبل أن تتسلمه السفارة الاميركية وينتقل جواً إلى جمهورية الدومينيكان ومنها بواسطة طائرة إلى مطار ميامي فأتلانتا التي وصلها عند الساعة السابعة صباح اليوم الخميس بتوقيت بيروت.

وفي أول تعليق بعد الافراج عنه قبل حدوث إشكال جديد، كتب إديسون معلوف تعليقاً باللغة الانكليزية على حسابه على منصة "إكس" جاء فيه "تم اختطافي فقط من اجل لون بشرتي. تم اختطافي لكوني أبيض. لا أستطيع عطاء المزيد من التفاصيل حتى أعود إلى المنزل، ولكن كل ما سأقوله الآن هو سبحان الله صدر بين الجمعة العظيمة وعيد الفصح، المسيح هو الملك". وأضاف "عندما يتم اختطافك وسط صحراء هايتي على بُعد 60 دقيقة من أي حضارة في كوخ خرساني محاط بالاسلاك الشائكة فأنك لا تصلّي لعلم قوس قزح بل تصلي إلى الله".

 واليوتيوبر معلوف هو من بلدة كفرقطره في الشوف ومعروف على الانترنت باسم "YourFellowArab أو Arab" كما هو معروف بشغفه وببحثه عن السبق، واكتسب شهرته من خلال متابعة أخبار العصابات عبر العالم، وقد سافر من منزله في أتلانتا لإجراء مقابلة مع زعيم العصابة في 14 آذار قبل أن يُختطف مع زميله الهايتي ساكرا شون.

وكتب إديسون على منصة "إكس" في 11 آذار قبل سفره إلى هايتي "سأذهب في رحلة فإن مت، شكرًا لمتابعتكم وإن عشت، فكل الفضل لله".

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