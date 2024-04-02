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بسبب الجوع في غزة.. كلاب ضالة تهاجم محمية في إسرائيل وتقتل الغزلان (بالصور)

2
APRIL
2024
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هاجمت كلاب ضالة كيبوتس ماغين في الشمال الغربي لصحراء النقب في قضاء بئر السبع شرق خان يونس، الليلة الماضية وأكلت 7 أيائل مرقطة في محمية حيوانات في الكيبوتس.

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإنه منذ اندلاع الحرب، تسللت مئات الكلاب الضالة من قطاع غزة إلى إسرائيل، ومعظمها يصل إلى مناطق التجمع التي يقيم فيها جنود الجيش الإسرائيلي، ويصل الكثير منها إلى المستوطنات.


وقال تومر ناسيمان، طبيب بيطري في هيئة الطبيعة والمتنزهات إنه "بعد هجوم حماس، اجتمعت سلطة الطبيعة والحدائق مع وزارة حماية البيئة ووزارة الزراعة ومتطوعين من المنظمات لمساعدة السكان والحيوانات المتضررة في النقب الغربي. تم إخلاء بعض تجمعات الحيوانات بشكل كامل وبعضها تم إخلاءه جزئيا مثل ركن الحيوانات في كيبوتس ماغين الذي حاول القائمون على رعايته طوال هذه الفترة الصعبة الحفاظ على الحيوانات ورعايتها".


ولفت إلى أنه "رغم دعوة هيئة الطبيعة والحدائق إلى التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة من غزة وعدم التهاون في أضرارها على صحة وسلامة الجمهور والحيوانات البرية والمزرعة والحيوانات الأليفة، إلا أن الكلاب لا تزال يشكل تهديدا"، مضيفا: "تلقينا هذا الصباح بلاغا مؤسفا عن 7 أيائل مرقطة في زاوية الحيوانات قتلتها مجموعة من الكلاب الضالة من غزة".

وشدد على أن "واقع الكلاب الضالة في النقب الغربي مدمر".


بدوره، قال نائب حاخام كيبوتس ماغين أوهاد دريزمان: "هذا حادث خطير ألحق ضررا بالغا بالحيوانات البرية في ركن الحيوانات ويشكل خطرا على الأطفال في الكيبوتس ويتطلب العلاج من قبل الوزارات".

المصدر: RT

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