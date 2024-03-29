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"كان سهران عندي".. نجوى كرم تثير الجدل بـ"رؤيتها" المسيح 13 مرة ووصفها للباسه

29
MARCH
2024
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أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جدلا واسعا بحديثها عن رؤية المسيح في منزلها أكثر من 13 مرة متتالية.

وقالت نجوى خلال تواجدها في كنيسة السيدة بمناسبة دخول الأسبوع المقدس: "صليت ونمت، طول الليل بعيوني لاقي يسوع حاطط إيده على التلفزيون من بره ولابس أرجواني مخمل، غمض عيوني وأرجع أنام، وبعد شوي فتح عيوني ولاقي يسوع بنفس الصورة قدامي شي 12 أو 13 مرة".

وأضافت أنها اعتقدت أن صورة المسيح كانت على التلفاز طول الليل، لكنها لما أفاقت لم تجد أي تلفاز، واكتشفت "أن السيد يسوع المسيح كان سهران عندها بالبيت".

وتفاعل نشطاء مع تصريحات النجمة اللبنانبة، حيث انقسمت الآراء بين المؤيدين والرافضين لحديثها، فاعتبر البعض أن هجوم الناس عليها ليس غريبا بل متوقعا، بسبب قلة إيمان البعض الذي يجعلهم يتناولون الأمر من باب التهكم والسخرية، فيما اعتبر آخرون أنها مجرد تهيؤات من وحي الخيال، أو ما رأته مجازا وتفسيرا لحلم ما.

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