"فيلم وثائقي واحياء مهرجانات"... فضل شاكر "راجع"؟

A + A -

أعلن محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، في مقابلة مع قناة “المشهد”، أن أزمة والده في طور الحل، ومن المفترض أن تنتهي العام الحالي.

وكشف عن أنهم يستعدون لإنتاج فيلم وثائقي يتحدث عن سيرة حياة والده وتفاصيلها، بدءًا من حياته في الميتم بعد وفاة والديه، والظروف المادية الصعبة التي مرَّ بها، وأزمته في السنوات الماضية، معتبرا أنه “حان وقت استماع المشاهد للقصة الحقيقية من فضل شاكر”.

ورأى أن تصديق مضمون الفيلم مرتبط بالمشاهدين، لكن يجب عليهم سماع ما سيقوله والده بعد 10 سنوات من الصمت، ورؤية الأمور من منظور مختلف.

وأوضح أنه في حال عاد والده لإحياء المهرجانات والحفلات الغنائية، فإن جميع المسارح ستفتح له، لذلك يشعر بالرهبة من فكرة أن يصبح شخصا “متجبرا” يحاول الانتقام بسبب ما واجهه.