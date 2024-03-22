بالفيديو: ليلى عبد اللطيف تتنبى موت خطيبها!

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كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف حقيقة اتصالها بملوك وعشائر الجن لمعرفة الغيب.

وقالت ليلى عبد اللطيف خلال لقائها ببرنامج "العرافة" على قناة "النهار" يوم الخميس: "أنا إنسانة مثقفة وتلك الأشياء ليست مضبوطة".

وأضافت العرافة اللبنانية "أنا إنسانة مؤمنة وأصوم رمضان وأصلي وأبويا مصري من الزقازيق وشيخ أزهري وكان عنده الإحساس بحاجات بتحصل بعد كده وده اللي ماما قالت لي عليه".

وأردفت قائلة "لما صار عمري 12 سنة بدأت أتوقع وأول توقع إني جدي هيسافر ومش هنشوفه تاني فأمي قالت لي أسبوع أو 10 أيام وهيرجع وفعلا جدي توفى في الحج".

وصرحت بأن والدتها قالت يمكن ليلى مثل والدها لديها رؤى وتوقعات.

وأردفت ليلى عبد اللطيف قائلة: "لما صارت قصة الجيران وخطيبي وإني مش هتجوز خطيبي، فعلا مرض بالسرطان وتوفى قبل الزواج بعد خطوبة سنتين".

وأشارت إلى أنه كان لديها إحساس ولا تفهم بالتوقعات ولا بالتنبؤات ولا بالجن، مؤكدة أنها بعيدة وبريئة من التوقعات والاتصال بالجن.

وذكرت أنها التقت بالشيخ فاروق ومصطفى الرفاعي وكانت تريد الوصول للشيخ الشعراوي لتفهم قصة الإلهام القوي الذي تملكه.

وروت ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها بالبرنامج، ردة فعل الفنان ربيع الخولي عندما توقعت وفاة شخص عزيز عليه وصلاته من أجله بالكنيسة وكان ذلك عام 1995.